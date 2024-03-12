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Сергей Алейник проведёт встречи с индийским коллегой во время официального визита

12 марта 2024 07:46
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Вопросы расширения двустороннего взаимодействия, сотрудничества в рамках международных организаций и не только подробно обсудят в ходе официального визита министра иностранных дел Беларуси в Индию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Алейник проведёт встречи с индийским коллегой во время официального визита-1

Сергей Алейник проведет встречи со своим индийским коллегой, а также руководителями ряда других министерств и государственных учреждений, представителями деловых кругов. Не обойдут стороной и тему торгово-экономического сотрудничества. Беларусь готова искать новые точки роста в отношениях с Нью-Дели, чтобы вывести уровень партнерства между странами на стратегический уровень.

Сергей Алейник проведёт встречи с индийским коллегой во время официального визита-4

Ожидается, что стороны также затронут вопрос вступления Беларуси в БРИКС. В конце января глава нашего внешнеполитического ведомства выразил надежду, что Индия поддержит официальный Минск в его стремлении присоединиться к организации.

# Беларусь-Индия # общество # Сергей Алейник

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