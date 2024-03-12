Сергей Алейник проведёт встречи с индийским коллегой во время официального визита

Вопросы расширения двустороннего взаимодействия, сотрудничества в рамках международных организаций и не только подробно обсудят в ходе официального визита министра иностранных дел Беларуси в Индию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Алейник проведет встречи со своим индийским коллегой, а также руководителями ряда других министерств и государственных учреждений, представителями деловых кругов. Не обойдут стороной и тему торгово-экономического сотрудничества. Беларусь готова искать новые точки роста в отношениях с Нью-Дели, чтобы вывести уровень партнерства между странами на стратегический уровень.