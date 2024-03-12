Победители университетской олимпиады станут студентами Гродненского аграрного без ЦТ

Поступить в вуз без экзаменов возможно, но только по заслугам. В Гродненском аграрном университете наградили победителей вузовской олимпиады, которые получили право стать студентами без сдачи ЦТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такую университетскую олимпиаду провели впервые. В ней участвовали ученики выпускных классов Гродненского региона. Сдавали три предмета: математику, биологию и химию. Желающих оказалось немало. В заключительном этапе за призовые места боролись больше 100 потенциальных абитуриентов. Знания на десятку показали 9 школьников. Их готовы зачислить в ряды студентов без вступительных испытаний на профильные специальности.

Ольга Плескач, победительница олимпиады, учащаяся средней школы №16 имени А. Сухомбаева:

Я на самом деле внезапно узнала про олимпиаду и думала, что у меня не получится ничего: может, какое-то место и займу (четвертное, пятое), но не думала, что призовое. И была очень удивлена, что у меня получилось занять призовое место. Поэтому я собираюсь поступать в аграрный. Моя мама биолог, она часто мне рассказывала интересные факты про животных, про растения, и поэтому я с самого детства мечтала стать ветеринаром.

Виктор Поплевко, декан факультета довузовской подготовки и профориентационной работы Гродненского государственного аграрного университета:

Мы именно отбираем заинтересованных детей, нацеленных, которые хорошо знают профильный предмет. Аграрный сектор в настоящее время предлагает работу, я считаю, не хуже, чем в городе. И по условиям работы, и по условиям проживания, и по условиям материального стимулирования.