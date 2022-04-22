Сергеенко о воинах-афганцах: столкнулись с терроризмом в чужой стране, проявили там стойкость и героизм

Новости Беларуси. Вопрос воспитания будущего поколения стал одним из главных на X съезде ветеранов Афганистана. Его участникам приветствие направил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Эти ребята были первыми после ветеранов Великой Отечественной войны, которые столкнулись с агрессором, с терроризмом на территории чужой страны и проявили там и стойкость, и мужество, и героизм. Таких примеров много, и это нужно рассказывать, говорить сегодня молодежи, объяснять, что за этим стоит большой ратный воинский труд.