«Сердце переполняет обида и боль за братьев-россиян»: белорусы скорбят по погибшим в авиакатастрофе в Египте

Новости России. В России приспущены национальные флаги: воскресенье объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе в Египте.

224 жертвы. Среди них один белорус.

Лайнер разбился 31 октября в 100 километрах к югу от административного центра провинции Северный Синай через полчаса после вылета.

Большинство пассажиров были россияне.

В Минске к посольству Российской Федерации не безразличные к чужому горю несут цветы и поминальные свечи, мягкие игрушки.

Белорусы:

Вчера случилось такое горе, и сердце просто переполняет обида и боль за наших друзей, за наших братьев-россиян.

У нас двое детей – 2001 и 2006 года рождения. Там в списке были такие же дети. Для нас было очень тяжело это «переварить». Будто сами пережили все это.

Не верится, что такое могло произойти с нашими братьями-россиянами. Просто нет слов. Эмоций выше крыши.

Это крик души. Мы считали, что должны приехать сюда и почтить память погибших.

Причины авиакатастрофы устанавливаются. Из района бедствия вывозят останки погибших.

Первые тела будут доставлены в Санкт-Петербург в ночь на понедельник.

Основная версия случившегося – отказ работы двигателей.

Точные выводы будут известны только после расшифровки черных ящиков. Найденные на месте крушения бортовые самописцы частично повреждены.

Сейчас все полеты над Синайским полуострове приостановлены до выяснения причин катастрофы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем в Пулково разместили родственников погибших. Там создан оперативный штаб, с некоторыми из них работают психологи и медики.