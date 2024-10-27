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Профсоюзы Беларуси поддержали инициативу Президента по восстановлению леса

27 октября 2024 13:59
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25 тысяч саженцев сосны и березы на площади более 4 гектаров высадили представители профсоюзов в Жлобинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профсоюзы Беларуси поддержали инициативу Президента по восстановлению леса-2

Они поддержали инициативу Президента Беларуси по восстановлению ветровально-буреломных участков леса. В эти выходные представители ФПБ работали не только в Гомельской области. Практически в каждом регионе страны велись посадки.

Профсоюзы Беларуси поддержали инициативу Президента по восстановлению леса-4

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Во всех областях нашей страны работали активисты, в общей сложности 930 человек. Посадили за вчерашний только день 43 гектара лесонасаждений. И сегодня мы проводим на территории Жлобинского лесхоза в Гомельской области совместно с администрацией Гомельского облисполкома акцию по восстановлению леса. 

Профсоюзы Беларуси поддержали инициативу Президента по восстановлению леса-6

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:
Задача на осень – подготовлена площадь где-то 4,8 тысячи гектара. На сегодня около 2,9 тысячи гектара уже посажено леса. Слова благодарности всем, гомельчанам, всей стране, которая присоединилась сегодня восстановить лес на Гомельщине после урагана.

Профсоюзы Беларуси поддержали инициативу Президента по восстановлению леса-8

В акции «Дай лесу новае жыццё!» только 26 октября приняли участие 30 тысяч человек по всей Беларуси. В следующие выходные лесхозы также ждут добровольцев. Благоприятное время для посадок длится до середины ноября.

# Благотворительная акция # Профсоюзы в Беларуси

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