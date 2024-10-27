Профсоюзы Беларуси поддержали инициативу Президента по восстановлению леса

25 тысяч саженцев сосны и березы на площади более 4 гектаров высадили представители профсоюзов в Жлобинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они поддержали инициативу Президента Беларуси по восстановлению ветровально-буреломных участков леса. В эти выходные представители ФПБ работали не только в Гомельской области. Практически в каждом регионе страны велись посадки.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Во всех областях нашей страны работали активисты, в общей сложности 930 человек. Посадили за вчерашний только день 43 гектара лесонасаждений. И сегодня мы проводим на территории Жлобинского лесхоза в Гомельской области совместно с администрацией Гомельского облисполкома акцию по восстановлению леса.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

Задача на осень – подготовлена площадь где-то 4,8 тысячи гектара. На сегодня около 2,9 тысячи гектара уже посажено леса. Слова благодарности всем, гомельчанам, всей стране, которая присоединилась сегодня восстановить лес на Гомельщине после урагана.