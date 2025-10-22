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США, РФ и КНР не могут «разойтись по углам» в космосе – экс-глава NASA Брайденстайн

22 октября 2025 12:06
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США, РФ и КНР не могут «разойтись по углам» в космосе – экс-глава NASA Брайденстайн-0

Москве, Пекину и Вашингтону в космосе необходимо сотрудничать, поэтому ситуация, в которой стороны разошлись бы «по углам» недопустима. Об этом рассказал бывший директор NASA Джеймс Брайденстайн, пишет ТАСС.

Брайденстайн указал, что Штаты, Россия и Китай должны определить аспекты совместной работы в случае полета на Луну. «Мы должны уважать зоны, в которых работают разные страны», – указал он, напомнив о периоде взаимодействия США и СССР, когда между странами шла холодная война.

«Страны не могут просто уйти в свои углы и продолжать делать вещи, которые, как вы знаете, могут быть противоположными друг другу», – добавил экс-глава NASA.

Фото: pixabay

# Международная политика

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