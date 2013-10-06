Семейные гонки на лимузинах прошли в Минске уже в седьмой раз

Новости Беларуси. Белорусские семьи 6 октября проехались по столице на лимузинах. Такие необычные гонки проходят в Минске уже в седьмой раз. Идея проекта – привлечь внимание к проблемам семьи и брака. Гоночный кортеж объехал почти весь город. Причем на каждом пункте маршрута участников ждали испытания на ловкость и смекалку.

6 октября на столичных дорогах много лимузинов было как никогда. Свадебную атмосферу в городе создали пары уже семейные. Катались не просто так. Гонки на лимузинах проходят в столице не в первый раз. 2013 год не стал исключением.

20 семейных пар. Причем среди них есть и те, у кого стаж брака 15 лет. Старт праздника неспроста в одном из самых молодых районов столицы – Уручье. Участники разделены на пять команд. Каждая в своем, неповторимом стиле. Кому-то по душе пришлись герои из сказки Грея, кто-то разоделся в стиляг, а вот эти участники, к примеру, без ума от вестернов.

Команда «Western family»:

Надоел быт. Надо разукрасить. Мы сами из Гомеля. Нам уже надоел Гомель, надоел серый быт. Реально можно оторваться, почувствовать драйв, это такой кайф.

Праздник начали с традиции. Необычной. Обвязывая ленточкой огромный камень, загадывали желание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое занятие пришлось по душе и звездным династиям. Телеведущий Антон Мартыненко, к примеру, загадывая желание, думал не только о себе.

Антон Мартыненко, телеведущий:

Если загадать желание около этого камня, то он исполнится. Сейчас загадаю. Оно будет про телеканал СТВ, конечно. Должно исполниться. Через восемь лет увидите, что будет.

В свадебном маршруте несколько точек. На каждой – свои задания. Проходит, а точнее, проезжает дальше та команда, которая их выполнит. Причем безупречно. Однако для большинства участников испытания – не сверхзадача. Главное – просто весело провести выходные.

Команда «Seasons»:

Мы такие разные, но мы вместе.