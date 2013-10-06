День учителя 6 октября в Беларуси. Лучшим педагогам вручены дипломы и денежные премии

Новости Беларуси. Для них школа – второй дом, а ученики – вторая семья. День учителя 6 октября в Беларуси. Его отмечают в первое воскресенье месяца вот уже почти полвека.

В нашей стране только в общеобразовательных школах преподают более 100 тысяч преподавателей. А всего в сфере образования трудится свыше 600 тысяч специалистов. В этот день принято говорить о достижениях, а белорусская школа всегда была на высоте. На Международных олимпиадах наши ребята традиционно занимают призовые места.

С профессиональным праздником учителей поздравил президент Александр Лукашенко. «Профессия педагога издавна является одной из самых уважаемых в Беларуси. Мы ценим ваши заслуги в обеспечении высокого качества отечественного образования, весомый вклад в социально-экономический прогресс страны, сохранение духовных и нравственных идеалов нашего общества» – говорится в поздравлении.

В преддверии праздника лучшие педагоги получили дипломы и денежные премии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Система образования Беларуси постоянно модернизируется. В учебный процесс внедряются новшества с учетом современных тенденций. Учитель сегодня должен не только сохранить хорошие традиции белоруской школы, но и идти в ногу со временем.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Успешно реализуются и наши эксперименты по использованию планшетов, электронных средств в учебном процессе. Кроме того, мы приняли новую концепцию информатизации. В соответствии с ней, до 2015 года мы сформируем информационные ресурсы для общеобразовательной школы по всем предметам, для всех классов, в электронном виде и обеспечим доступ.