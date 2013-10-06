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Белорусские спасатели стали серебряными призерами чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту

06 октября 2013 13:03
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Новости Беларуси. Белорусские спасатели стали серебряными призерами чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту. Первенство проходило в Республике Корея. «Золото» – у украинцев, «бронза» досталась чехам.

В борьбе за звание лидера командам пришлось преодолеть целый ряд испытаний. Это и подъем по штурмовой лестнице, и 100-метровая полоса с препятствиями, и пожарная эстафета, и боевое развертывание от мотопомпы.

Именно в последнем соревновании нашим спасателям не было равных и они оставили соперников далеко позади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # МЧС Беларуси

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