Сельскохозяйственные ярмарки проходят по выходным в Минске – до 15 ноября

Новости Беларуси. Всё чем осень богата. На площадках у «Чижовка-Арены», Дворца спорта и в каждом районе Минска сегодня, 3 октября, проходят сельскохозяйственные ярмарки. Продукция со всех регионов. Десятки сортов картофеля и яблок, мясные и молочные изделия. Ассортимент широкий, а потому даже самому взыскательному гурману есть чем приятно себя порадовать. Не менее вкусными оказались и цены – продукцию привезли производители, а потому стоимость заметно ниже, чем на рынке.

Ветеранам Великой Отечественной войны организована бесплатная доставка приобретенной на ярмарке продукции.

А вот продлятся сельскохозяйственные базары по выходным еще месяц. В районах Минска сезон выездной торговли завершится 15 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.