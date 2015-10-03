Прямой эфир

Сельскохозяйственные ярмарки проходят по выходным в Минске – до 15 ноября

03 октября 2015 14:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Всё чем осень богата. На площадках у «Чижовка-Арены», Дворца спорта и в каждом районе Минска сегодня, 3 октября, проходят сельскохозяйственные ярмарки. Продукция со всех регионов. Десятки сортов картофеля и яблок, мясные и молочные изделия. Ассортимент широкий, а потому даже самому взыскательному гурману есть чем приятно себя порадовать. Не менее вкусными оказались и цены – продукцию привезли производители, а потому стоимость заметно ниже, чем на рынке.

Ветеранам  Великой Отечественной войны организована бесплатная доставка приобретенной на ярмарке продукции.

А вот продлятся сельскохозяйственные базары по выходным еще месяц. В районах Минска сезон выездной торговли завершится 15 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Ярмарки в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
Первокурсников БГУФК посвятили в студенты на площади Государственного флага 3 октября
03 октября 2015 13:59

Первокурсников БГУФК посвятили в студенты на площади Государственного флага 3 октября

Выставка хризантем и георгин открылась в Центральном ботаническом саду в Минске
03 октября 2015 12:21

Выставка хризантем и георгин открылась в Центральном ботаническом саду в Минске

Скульптуры на зданиях Минска: что они обозначают и какова их история
03 октября 2015 10:23

Скульптуры на зданиях Минска: что они обозначают и какова их история