Скульптуры на зданиях Минска: что они обозначают и какова их история

Начнем со столичного Парфенона – Дворца культуры профсоюзов. Его построили на тогда Центральной площади в 1953 году по проекту архитектора Ершова, а скульптуры создали Селиханов, Глебов и Попов. Образы соответствуют духу времени: представители профессий и спортсмены, потому что в советские времена человек – это прежде всего социально значимая личность.

Герои советской эпохи, обязательно молодые и сильные. В их лицах читается вера в будущее.

На самой верхней точке Дворца профсоюзов можно увидеть символичную композицию мира.

Мужчина представляет современное поколение, тех, кто восстанавливал жизнь из пепла после войны. Ребенок – счастливое будущее страны. Здесь и голубь – символ мира. Сам Дворец создан для рабочих, а центральная декорация возвещает: «Слава труду».

Привокзальная площадь. Минские ворота встречают гостей города. Башни – символ Минска – яркий пример сталинского ампира. Их возвели после войны по проекту известного ленинградского архитектора Бориса Рубаненко, а над созданием скульптурных портретов трудилась целая группа мастеров: Заспицкий, Полейчук, Адашкевич, Белоусов.

Нас встречают и провожают четыре героя. Среди них, конечно, инженер. Эту профессию советская идеология ценила больше всего и считала самой творческой. Далее скульптуры воина – солдата советской армии – и колхозницы.

Роман Абрамчук, культуролог, экскурсовод:

Горад абязлюдзеў, ён патрабуе працоўных рук для аднаўлення, для рэканструкцыі. І гэтымі людзьмі становяцца прыезжыя з беларускіх вёсак. Упершыню горад напаўняецца беларускай вясковай мовай. Менавіта таму героямі таго часу, героямі таго пакалення становяцца простыя выхадцы з сяла, з вёскі. Таму такая прывязка да нацыянальнага строю, арнаменту, кашулі народнай, таму твары такія вясковыя, а не вытанчанныя, як мы бачылі на дарэвалюцыйных будынках. Гэтыя скульптуры былі зроблены першапачаткова ў арыгінале з жалезабетону. Даволі недаўгавечны матэрыял, як аказалася. У 1974 годзе скульптуры былі дэмантаваныя. І толькі ў 2000-я гады, дзякуючы кіраўніцтву Беларускай чыгункі, скульптуры былі адноўлены.

Здание министерства внутренних дел на проспекте – из дореволюционных времен. Идея знаменитого архитектора Генриха Гая. Изящные скульптуры созданы в 1913 году. Авторство приписывают Станиславу Гайдукевичу.

В этом здании изначально находилось Минское сельскохозяйственное товарищество взаимного страхования. Так, неспроста на крыше, как на троне, восседала древнегреческая Деметра – богиня земли. Возле нее – сноп, перед ней – дети – символ плодородия.

Суворовское училище. Знаковый объект в знаковом месте. Площадь Парижской коммуны рядом с Оперным театром была одной из главных в послевоенном Минске. Шикарное здание украшено скульптурами в духе соцреализма от Андрея Заспицкого и Василия Попова.

Посмотрите: пара держит щит, как символ нашей Великой Победы. И другая группа – летчик и красноармеец – это сила Советской армии, они стоят на страже государства. Однако история здания, где сейчас располагается Суворовское училище, начинается еще в XIX веке.

Роман Абрамчук, культуролог, экскурсовод:

Ніжняя частка сёняшняй Сувораўскай вучэльні, па некаторых звестках, гэта стары уніяцкі манастыр XIX стагоддзя. Крыху пазней ён стаў праваслаўнай семінарыяй. І ўжо пасля рэвалюцыі тут размяшчаліся вайсковыя ўстановы. Пасля вайны, ў 1950 годзе, Георгію Заборскаму (знакамітаму архітэктару, аўтару манумента Перамогі) даецца гэты аб’ект для таго, каб ператварыць гэты двухпавярховы стары корпус, манастырскі, рэлігійны, у Сувораўскую вучэльню.

Оперный театр – совершенство чистой формы. Храм искусств был построен на Троицкой горе еще в 30-е годы по проекту Иосифа Лангбарда – мастера конструктивизма. На его старых эскизах встречаются скульптуры. Планировал он их сам или под натиском советской идеологии, неизвестно. Но бронзовые фигуры Аполлона и очаровательных нимф, которые трубят о волшебной силе искусства, воспарили над театром только после реставрации в 2009 году.

Роман Абрамчук, культуролог, экскурсовод:

Можна дыскутаваць пра тое, ці дарэчны гэтыя скульптуры на фасаде Опернага тэатра, ці не, але давайце звернем увагу на тое, што Мінск вярнуўся да вытанчанай прыгажосці, якая была ўласціва старажытнай грэчэскай культуры, той культуры, ад якой наша, беларуская, бярэ пачатак. Таму што наша культура таксама належыць да еўрапейскага кантэксту. Нам варта не толькі знаёміцца з гэтымі персанажамі, якія аддалена ад нас знаходзяцца, хоць мы і праходзім кожны дзень побач, але і даглядаць за імі, рэстаўраваць, сачыць за імі, бо, сапраўды, гэта наш гонар, гэта сімвал эпохі. І я думаю, што мы павінны жыць з імі ў цеснай сувязі.

Храм изобразительного искусства. Здание Национального художественного музея было построено в Минске по инициативе директора Елены Васильевны Аладовой в 1957 году. Это было первое музейное здание на просторах СССР, возведенное по проекту архитектора Михаила Бакланова.

Взгляд вверх направляет «Слава» – образ женщины-музы, вдохновения для художника.

Еще один проект со скульптурами Михаила Бакланова можно увидеть по адресу Захарова, 31. Здание 1952 года. Здесь находится Минский статистический комитет.

Роман Абрамчук, культуролог, экскурсовод:

Скульптуры, зноў жа, вельмі добра, дарэчна ўпісваюцца ў кантэкст таго часу, ў гераічны пафас тых гадоў. Гэта супрацоўнікі статыстычнага камітэту. Давайце зноў жа заўважым, што гендэрна вельмі граматна выбудавана кампазіцыя, атрыбутыка паказвае, што людзі прыйшлі з вёскі, людзі ад сяла, ад зямлі. Пра гэта сведцаць снапы саломы. Жыта, лепш так сказаць. І ў мужчыны, і ў жанчыны. Але, зноў жа, ужо прысутнічае і кніга як пачатак кніжнай мудрасці, адукацыі, якую даў ім горад.

Неподалеку, на улице Змитрока Бядули, находится очень похожее на статистический комитет здание – Минский архитектурный колледж.

Скульптуры, украшающие центральный вход, также являются олицетворением рабочей интеллигенции. Это молодые люди, которые создают свою эпоху и строят новый город, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Роман Абрамчук, культуролог, экскурсовод:

Злева мы бачым мужчыну, які стаіць побач са станком. У руцэ ён трымае кнігу. Зноў жа, прыкмета нейкай адукаванасці. Можна здагадвацца, што гэта архітэктар, выпускнік гэтай навучальнай установы. Справа жанчына таксама мае даволі адукаваны, інтэлігентны выгляд.

І я думаю, што нам, сучастным, трэба знаёміцца бліжэй з гэтымі персанажамі мінулай эпохі. І ў нейкім сэнсе іх ачалавечваць. Быць можа, прыдумваць ім імёны, бо скульптары ляпілі свае творы з канкрэтных людзей. Я думаю, што нам варта працягнуць ім руку і паглядзець у гэтую высь.