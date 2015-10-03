Первокурсников БГУФК посвятили в студенты на площади Государственного флага 3 октября

Новости Беларуси. Гордость за свою страну сегодня, 3 октября, переживали первокурсники Белорусского университета физкультуры. Впервые в истории альма-матер в студенты юношей и девушек посвятили на площади Государственного флага. Студенческие билеты будущему белорусского спорта вручили именитые атлеты. Молодые люди, в свою очередь, пообещали прославлять Беларусь победами на мировых спортивных аренах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл Короткий, первокурсник Белорусского государственного университета физической культуры:

Приятно, я горд, что поступил в такой университет. Хочется добиться первых мест на Олимпиаде по академической гребле.

Анастасия Ярошко, первокурсница Белорусского государственного университета физической культуры:

Моя цель – стать значимым человеком для республики, занимать какие-то места. Для этого я очень усердно тренируюсь.

Арман-Маршалл Силла, член национальной команды по таэквандо:

Учиться в этом университете для спортсмена – особенно важно, потому что это помогает разбираться в том деле, чем ты занимаешься, ты становишься специалистом.

Сегодня Белорусский университет физкультуры – ведущий ВУЗ на территории СНГ по подготовке тренеров. Современная спортивная база позволяет вести качественную подготовку будущих специалистов, а так же проводить соревнования международного уровня.

В университете обучается около 6 тысяч человек. В их числе представители России, Украины, Литвы, Эстонии, Ливии, Ирана, Китая и Израиля. Первым шагом на пьедестале спортивной жизни университет уже стал для более чем 27 тысяч человек.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Через спорт мы можем показать свою страну, мы можем показать те успехи, которые есть и в социальной сфере, и в экономической. Через спорт о нас узнают в мире. Поэтому, наверное, эта отрасль имеет особое значение.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

То, что мы находимся сегодня на площади Государственного флага, для меня более чем символично. Потому что это будущие тренеры. Мне кажется, это значение будет важным на будущее, чтобы понимать, что это тоже ответственность перед государством. Они сделали свой выбор, мы рады этому выбору и сегодня хотим поблагодарить за этот выбор. Но мы также желаем, чтобы они остались в спорте, чтобы они воспитали деток, в первую очередь, патриотами страны, а потом уже олимпийскими чемпионами.

