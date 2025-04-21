Секретные материалы с места убийства Кеннеди обещают обнародовать. Политолог рассказал, станет ли тайное явным

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Все тайное… А вы уверены? До сих пор все считали, что существует только одно видеосвидетельство, снятое непосредственно в момент убийства президента США Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас). Это единственное видеосвидетельство – знаменитая пленка Запрудера. К ней мы вернемся чуть позже, а пока почему же в середине ХХ века, в эпоху расцвета телевидения и прямых эфиров, не оказалось больше никаких видеофактов о таком знаковом событии, как визит самого президента в ходе предвыборной кампании в столицу враждебного ему штата? Да-да, Джона упорно отговаривали туда ехать, но он, бывший морской офицер, решил проявить не только политическое, но и человеческое мужество.

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