Секретарь ЦК ОО «БРСМ» во Дворце Республики: «У нас интерактивная выставка, здесь мы показали четыре кластера»

Виктория Ходосок, корреспондент: Большой стенд у БРСМ, они предлагают поучаствовать в викторине на знание Основного закона страны, а также собрать правильную историческую карту на время и на верность. За это можно получить приз.

Александра Гончарова, секретарь ЦК ОО «БРСМ»:

БРСМ сегодня представляет выставку «Единство Беларуси – сила молодежи». У нас интерактивная выставка, здесь мы показали четыре кластера. Это наш проект «Конституция – сила Основного закона», где есть импровизированный участок. Каждый желающий может отдать свой голос за будущее стабильной Беларуси. Это наш проект большой «Ведаю Беларусь», где каждый желающий может своими руками собрать спилс-карту и поучаствовать в нашем квизе на знание истории, культуры нашей родной Беларуси, что очень актуально в Год исторической памяти. Мы демонстрируем наш альбом «Родные лица Победы», который мы собирали по всей стране. И можно написать письмо герою в будущее либо в настоящее. И наше ведущее направление – белорусские студенческие отряды. Призываем всех в выставке поучаствовать, ну и, возможно, трудоустроиться в третьем трудовом семестре.