Сейчас я с гордо поднятой головой отмечаю со 2 по 15: Анатолию Ярмоленко исполнилось 70 лет

Новости Беларуси. Народный артист Беларуси, основатель и руководитель белорусского эстрадного коллектива «Сябры» Анатолий Ярмоленко 15 ноября отмечает 70 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С юбилеем артиста поздравил Александр Лукашенко. Прекрасного певца и его коллектив знают и любят не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами.
Уже 45 лет Анатолий Ярмоленко является художественным руководителем ансамбля.
На знаменитых шлягерах «Алеся», «Лягу-прылягу», «Полька беларуская» выросло не одно поколение поклонников. Как признался нам Анатолий Иванович, останавливаться на достигнутом он не собирается. Впереди у артиста большие планы. А вот День рождения Ярмоленко привык отмечать не один день, и вот почему.
Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:
Вообще родился я второго, и мы в семье втихаря так долгое время отмечали второго. А везде меня поздравляли 15. Сейчас я с гордо поднятой головой и с глубоким удовлетворением отмечаю со 2 по 15. Спасибо большое всем, кто поздравляет, кто прислал много теплых и искренних поздравлений.
И спасибо даже тем, кто как-то завидует – это бодрит.
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О большом вкладе Анатолия Ярмоленко в белорусскую культуру, его творческой работе и высоком профессионализме свидетельствуют награды и благодарности: орден Франциска Скорины, орден Дружбы от Российской Федерации, почетный знак «За вклад в развитие культуры Беларуси», а также звание «Почетный житель города Минска».