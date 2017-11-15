Сейчас я с гордо поднятой головой отмечаю со 2 по 15: Анатолию Ярмоленко исполнилось 70 лет

Новости Беларуси. Народный артист Беларуси, основатель и руководитель белорусского эстрадного коллектива «Сябры» Анатолий Ярмоленко 15 ноября отмечает 70 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С юбилеем артиста поздравил Александр Лукашенко. Прекрасного певца и его коллектив знают и любят не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами.

Уже 45 лет Анатолий Ярмоленко является художественным руководителем ансамбля.

На знаменитых шлягерах «Алеся», «Лягу-прылягу», «Полька беларуская» выросло не одно поколение поклонников. Как признался нам Анатолий Иванович, останавливаться на достигнутом он не собирается. Впереди у артиста большие планы. А вот День рождения Ярмоленко привык отмечать не один день, и вот почему.