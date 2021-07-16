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«Сейчас всё по-другому». Как изменились подходы в воспитании детей со времён СССР?

16 июля 2021 09:27
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«Сейчас всё по-другому». Как изменились подходы в воспитании детей со времён СССР?-1

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Многие родители считают, что ребенка нужно с самых пеленок загружать, чтобы что-то получилось. Но все мы были маленькими и мало за кем так тщательно следили, как сейчас. Добирались до школы мы своим ходом, обедали, разогревали еду. На шею нам вешали ключ. Вроде бы все получилось. Скажите, почему к современным детям такой подход?

«Сейчас всё по-другому». Как изменились подходы в воспитании детей со времён СССР?-3

Галина Швец, детский психолог:
В советское время дети были больше самостоятельными, и эта самостоятельность была вынужденной. Сейчас все по-другому, и вот эта вынужденная самостоятельность сформировала очень много страхов и очень много тревожности. Дети должны были в это время ухаживать, заботиться о себе, а также о своих маленьких братьях, маленькими сестричками. В тот момент они сами нуждались в тепле, во внимании, в заботе, им нужна была безопасность. И это является не нормой. А то, что у наших детей есть возможность получить от нас нашу любовь, заботу, самое главное, мы их защищаем. Это, наоборот, идет им во благо.

«Сейчас всё по-другому». Как изменились подходы в воспитании детей со времён СССР?-5

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# Воспитание детей # Александра Каштанова # Галина Швец

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