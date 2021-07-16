«Сейчас всё по-другому». Как изменились подходы в воспитании детей со времён СССР?

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу: Многие родители считают, что ребенка нужно с самых пеленок загружать, чтобы что-то получилось. Но все мы были маленькими и мало за кем так тщательно следили, как сейчас. Добирались до школы мы своим ходом, обедали, разогревали еду. На шею нам вешали ключ. Вроде бы все получилось. Скажите, почему к современным детям такой подход?

Галина Швец, детский психолог:

В советское время дети были больше самостоятельными, и эта самостоятельность была вынужденной. Сейчас все по-другому, и вот эта вынужденная самостоятельность сформировала очень много страхов и очень много тревожности. Дети должны были в это время ухаживать, заботиться о себе, а также о своих маленьких братьях, маленькими сестричками. В тот момент они сами нуждались в тепле, во внимании, в заботе, им нужна была безопасность. И это является не нормой. А то, что у наших детей есть возможность получить от нас нашу любовь, заботу, самое главное, мы их защищаем. Это, наоборот, идет им во благо.