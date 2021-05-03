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600 ваучеров за апрель. В Могилёвской области Красный Крест оказывает помощь многодетным и нуждающимся

03 мая 2021 07:45
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Новости Беларуси. Многодетные и нуждающиеся семьи в условиях пандемии COVID -19 продолжают получать помощь от международной федерации обществ красного креста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

600 ваучеров за апрель. В Могилёвской области Красный Крест оказывает помощь многодетным и нуждающимся -1

Только в Могилевской области за апрель адресатам предоставили 600 ваучеров. Каждый равен 135 рублям. Эти деньги можно потратить на продукты и предметы первой необходимости.

600 ваучеров за апрель. В Могилёвской области Красный Крест оказывает помощь многодетным и нуждающимся -4

Андрей Мартыновский, председатель Могилевской областной организации Белорусского общества Красного Креста:
Данная помощь рассчитана на многодетные семьи воспитывающие детей инвалидов с доходом на члена семьи ниже бюджета прожиточного минимума. Это одинокие и одиноко проживающие пожилые люди первой и второй группы инвалидности, это и семьи, попавшие в сложную жизненную ситуацию.

600 ваучеров за апрель. В Могилёвской области Красный Крест оказывает помощь многодетным и нуждающимся -7

Наталья Гавриленко, жительница Могилева:
У меня трое детей, трое мальчишек, сумма, конечно, приличная, и будет потрачена на витаминки, на овощи и фрукты. Это, конечно, плюс огромный, неожиданно. Спасибо большое Красному Кресту и соцзащите, что не забывают про нас.

600 ваучеров за апрель. В Могилёвской области Красный Крест оказывает помощь многодетным и нуждающимся -10

Ваучеры поступают траншами. Следующий ожидается в начале лета.

# Социальная помощь # общество # Андрей Мартыновский # Наталья Гавриленко # Фотофакт

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