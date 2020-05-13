«Сегодня можно найти своё решение. Кое-что мы даже делали». Белорусы смогут выпускать батареи для электротранспорта?

Олег Быцко, директор НТПЦ «Белкоммунмаш», главный конструктор:

К сожалению, батарея, действительно, на сегодняшний момент – такая самая сложная и глобальная задача. Причём не батарея, как конечное изделие, а ячейка, которая накапливает электроэнергию. К сожалению, мы тут говорим о том, что в ближайшее время там цена на неё упадёт – тоже сложный вопрос. Потому что с ростом потребления ячеек, с ростом спроса обычно цена не падает, а возрастает. А так как рынки, производители сосредоточены в Китае, в Корее – они это все понимают. Там и внутренний спрос накладывает свои отпечатки на стоимость ячейки.

Мы, так скажем серьёзно, вопросом электробуса начали заниматься в 2015 году. И в этот же момент мы отлично знали, что в нашей Академии наук есть Институт материаловедения, который в этом направлении двигается. То есть у них есть какие-то определённые разработки. Но, к сожалению, прошло 5 лет, и ничего не произошло. С точки зрения нас, как потребителя этого продукта, который нужен – именно уже коммерческая составляющая, потому что с точки зрения, может быть, учёных, они продвинулись куда-то, но нам надо ячейка.

То есть мы не претендуем на то, чтобы её самостоятельно изготавливать. Для этого есть более специализированные предприятия. В том числе – в Республике Беларусь. Но пока мы этого не видим, а хотелось бы уже видеть. А со своей стороны, мы готовы брать и какие-то опыты проводить, и в рамках своих возможностей технологических на заводе, и в рамках транспорта. Но это надо двигать. На наш взгляд, пока недостаточно в этом направлении приложено усилий. А это на уровне, скажем, того по важности, что и сейчас делается. То есть электроника, система управления и всё остальное. Это где-то приблизительно уровень. И если не найти, а мир движется в направлении поиска других материалов – ну, основные батареи мы знаем все – литий, литий… Хотя, более, скажем, развитые европейские страны в плане науки, они движутся уже – на другую химию переходят, где лития нет в батареях. Пока это ещё тоже не имеет коммерческого какого-то предложения, потому что, видимо, цена технологий пока ещё высокая. Но всё равно они в этом направлении движутся. И нам надо тоже двигаться, потому что начало есть. База есть.

Владимир Король, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:

И возможности есть.

Олег Быцко:

И возможности есть, и материалы есть, и заводы, которые могут делать материалы. А впоследствии, я думаю, и самый конечный продукт, как ячейку, могут делать. Но надо более над этим вопросом работать.