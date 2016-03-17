Новости Беларуси. Сегодня каждый пятый минчанин старше трудоспособного возраста. В 2015 году количество пенсионеров увеличилось еще на 10,5 тысяч. Сейчас доля трудоспособных горожан составляет 55,6%, а пенсионеров – 24,4%. Специалисты прогнозируют: к 2030 году эти показатели кардинально изменятся.

Таким образом, процент работающих снизится до 52,5, а вот пенсионеров вырастет до 30 ровно. То есть с каждым годом нагрузка на работающих будет увеличиваться.

Сегодня в столице порядка полумиллиона получателей пенсий, причем 37% от общего числа продолжают работать, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Богатырева, заместитель начальника главного статистического управления Минска:

Связано с теми закономерными процессами, которые происходят в демографии населения. В настоящее время в трудоспособный возраст вступила малочисленная группа населения, рожденная в 90-е годы. А это как раз тот период, когда была самая низкая рождаемость. В пенсионный возраст будут вступать ближайшие пять лет те группы населения, которые были рождены в 60-е годы. Это был бум рождаемости. Поэтому складывается такая диспропорция. Численность населения, например, от 10 до 14 лет сейчас в два раза меньше, чем та численность населения, которая будет в ближайшие пять лет вступать в пенсионный возраст.