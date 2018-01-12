Сделать бумагу своими руками по технологии Франциска Скорины можно в одном из столичных магазинов

Новости Беларуси. В одном из столичных магазинов на проспекте Победителей развернулся печатный двор, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В одном из столичных магазинов на проспекте Победителей развернулся печатный двор, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Открыть для себя мир книг и почувствовать себя первопечатником можно уже с 12 января. Необычный проект «В поисках утраченного» предлагает минчанам и гостям столицы познакомиться с печатными станками и создать своими руками бумагу, как это делали в XVI веке по технологии Франциска Скорины. Со слов организаторов, этот проект уже покорил не только минчан, но и иностранцев.
Владимир Лиходедов, автор проекта «В поисках утраченного»:
Здесь также представлено печатное типографское оборудование XIX начала XX веков. Все оригинальное и действующее, а также воссозданы по этой технологии Библии Франциска Скорины.