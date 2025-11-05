Сделали за 6 месяцев – в Гродно открыли дорогу после реконструкции

В преддверии 7 ноября по всей стране, по сложившейся традиции, открываются новые объекты. Так, в Гродно пустили движение по участку дороги, который в перспективе станет ключевым для большого объездного кольца вокруг областного центра, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оценить первыми новое асфальтобетонное полотно доверили профессиональным гонщикам.

Дорога, которую еще с советских времен в народе называли «бетонка», в рекордно короткие сроки обрела современный вид. Теперь здесь четыре полосы. На въезде и выезде сооружено два кольцевых разъезда, предусмотрены пешеходные и велодорожки, а также тактильная плитка на переходах. С ростом молодого спального микрорайона «Ольшанка» дорога стала важным подъездным путем, а теперь и вовсе стала частью большого объездного кольца, которое возводят вокруг Гродно. После реконструкции пропускная способность транспортного узла возросла до тысячи автомобилей в сутки.

Вера Юшкевич, жительница Гродно: Нужна была на 100 %, потому что одна из самых популярных дорог, очень удобное расположение, то есть в любую сторону города быстренько, без светофоров, без ничего, было очень удобно. И очень рады, что ее наконец откроют.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

За 15 месяцев – нормативный срок, а за 6 сделали, то есть в три раза быстрее. Молодцы наши строители: и быстрее населению возможность ездить, разгрузить центр, и это экономия. Имеем возможность при нашем дефиците строителей перекинуть их на другие необходимые вещи.

В Гродненском регионе в 2025 году отремонтируют около 900 километров автомобильных дорог. И внимание не только к городским улицам и проездам: заасфальтируют 25 километров гравийных путей, ведущих к агрогородкам.