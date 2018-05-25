Счётчики воды с дистанционным съёмом показаний начали устанавливать в Минске

Новости Беларуси. В Минске начали оснащать первые дома счетчиками воды с дистанционным съемом показаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока тестируются приборы группового учета. Это своего рода эксперимент.

В нем участвуют мобильные операторы. Через интернет-каналы информация с приборов учета передается на диспетчерский пункт.

Об экономическом эффекте говорить еще рано. Но очевидный плюс уже хотя бы в том, что отпадет необходимость сотрудникам выезжать по адресам, чтобы фиксировать показания. А это экономия ресурсов и средств.