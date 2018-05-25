Сотрудники ГАИ Минской области проверили, как водители соблюдают ПДД на железнодорожных переездах

Новости Беларуси. Безопасность на железной дороге проконтролировали правоохранители Минской области в рамках специального комплексного мероприятия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сотрудники ГАИ проверили соблюдение правил дорожного движения на железнодорожных переездах и выявили ряд нарушений.

Ирина Пастухова, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ РУВД Борисовского района:

Ежедневно сотрудниками ГАИ Борисовского РУВД проводятся профилактические рейды на предмет выявления водителей, которые нарушают правила проезда железнодорожных переездов.

За истекший период 2018 года на территории Борисовского региона не зарегистрировано ДТП вблизи железнодорожных переездов.

Главная цель таких мероприятий – предупредить аварии на переездах, а также свести к минимуму несчастные случаи на железной дороге. Напомним, что за несоблюдение правил грозит штраф почти до 150 рублей.