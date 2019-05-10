«Считают, что это мужское дело, но девушки тоже могут». Где можно обучиться звонить в колокола?

Зазвонные и ретрельные, альтовые и благовесты. Всю пасхальную неделю православные верующие приветствовали друг друга фразой «Христос Воскрес», а звонари давали концерты в храмах города. Рассказываем в программе «Минск и минчане», где можно обучиться этому необычному искусству.

Церковь святой Марии Магдалины, приход иконы «Всех скорбящих Радость», Покровский храм – в списке больше 10 мест.

Богдан Берёзкин, заведующий отделением звонарей Минского духовного училища, председатель Братства звонарей во имя Святителя Павлина Милостивого:

Очень часто мы посещаем основные, самые значимые колокольни города Минска, также Беларуси – выезжаем в разные регионы. География у нас –по сути, вся страна. Отделение звонарей в Минском духовном училище открыли 5 лет назад. Здесь также готовят певчих и катехизаторов. Колокольное дело студенты осваивают за 4 месяца. После – двухнедельная практика. Концерты в храмах столицы, по сути дела – встречи выпускников. В Беларуси почти полтысячи таких дипломированных церковнослужителей.

Богдан Берёзкин:

Мы готовим звонарей для православных приходов и монастырей. К нам приходят все желающие. Обязательно – наличие рекомендации приходской. Это своего рода рекомендательное письмо, что человек воцерковлённый, и он может посещать церковное учебное заведение. Мартин Ковалёв 11 лет бьёт в колокола. Вырос в семье священника, поэтому большое внимание уделяет служению церкви. Окончил Минское духовное училище и профильную академию в Санкт-Петербурге. На первый фестиваль звонарей поехал в Украину.

Мартин Ковалёв, участник Братства звонарей во имя Святителя Павлина Милостивого:

Каждый звонарь и, вообще, из разных регионов звонари – каждый немножко по-своему звонит. В основном, это передаётся через опыт. Есть литература, её пишут. В последнее время её, конечно, больше стало. Голос церкви формируют три основные группы колоколов. Зазвонные и ретрельные – самые маленькие. Альтовые – средних размеров и самые большие – благовесты. Чтобы бить в колокола, необязательно учить ноты. Главное – чувствовать ритм.

Елизавета Богатко, участница Братства звонарей во имя Святителя Павлина Милостивого:

Во время поста звонят в определённые колокола. Не берут большой благовестник, который праздничный. Я сама из Солигорска, и там на своей звоннице я звоню. У нас был краткий курс – семинар по колокольному звону. Неделю. Нас обучили базовым каким-то ритмам. Во время войн ХХ века церкви беспощадно грабили, а гусеницы танков и самолётные бомбы и вовсе сравняли с землей многие храмы. Оригинальный крест Евфросинии Полоцкой ищут до сих пор, святыня бесследно исчезла в период Великой Отечественной. Также вывозили колокола, оставляя церкви немыми. Звонницы восстанавливают и по сей день.

Богдан Берёзкин:

У нас есть наработки, как звонница должна быть обустроена в акустическом плане. Чтобы звук хорошо выходил из колокольни. И какие веса хороши, для какой колокольни, чтобы у храма был хороший голос, что колокола далеко было слышно. По церковным правилам ХVIII века, в деревенском храме должно быть 3 колокола. В лаврах их число традиционно переваливает за 10. Воскресенье Христово встречают звоном колоколов более 1 000 лет.

Елизавета Богатко:

Если ты постоянно звонишь на своей звоннице, то ты к ней привыкаешь. И новое место не всегда тебе сразу поддаётся. Считают, что это, как бы, мужское дело, но девушки тоже могут звонить. Искусству колокольного звона в Минском духовном училище сейчас обучаются 20 человек.