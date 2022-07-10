Сближение государств и вопрос импортозамещения. Какие темы обсуждались на IX Форуме регионов?

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Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Мы говорим о главных событиях в жизни Совета Республики Национального собрания – верхней палаты белорусского парламента. Конец июня и начало июля для нашей страны были поистине насыщенными в прямом смысле этого слова. Давайте вместе вспомним об этих важных социально-политических событиях, которые спустя более чем неделю не потеряли своей актуальности.

Никита Рачиловский:

С 30 июня по 1 июля в Гродно состоялся IX Форум регионов Беларуси и России. Данный Форум уже давно стал традиционным и проходит под эгидой Совета Республики и Совета Федерации. Его проведение и результаты, подчеркивающие эффективность сотрудничества двух стран, уже давно ни у кого не вызывают сомнений. Считаю, довольно объективно. Ведь сейчас поистине очень непростое время: Беларусь и Россию пытаются поставить на колени, однако все прекрасно понимают, что этому никогда не бывать. Ведь мы вместе! И наш главный стратегический партнер Россия никогда не сомневалась в преданности Беларуси идеям, ценностям и основам Союзного государства. Форум регионов – эффективная площадка по продвижению дружеских отношений между нашими странами и прекрасная возможность установления долгосрочных контактов. Главной темой этого Форума стала роль межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Никита Рачиловский:

Однако Форум регионов – это не только об экономике, налаживании взаимодействий. Это о строительстве и улучшении общего законодательства Союзного государства, актуальных вопросах образования и науки. Что особенно символично, так это то, что Форум начал свою работу в Международный день парламентаризма, с чем председатель Совета Республики поздравила спикеров парламентов зарубежных государств и парламентариев. В первый день Форума состоялась работа диалоговых площадок, которые были разделены на шесть тематических секций, каждая из которых затрагивала актуальные вопросы наших стран. Так, в рамках первой секции прозвучали выступления, посвященные основным направлениям и инструментам сближения законодательства Беларуси и России, реализации союзных программ. Выступления показали, что в Союзном государстве уже сделано немало на пути согласования законодательства, однако отдельные проблемные моменты имеют место быть.

Никита Рачиловский:

Вторая секция была посвящена выработке предложений по развитию сотрудничества Беларуси и России в области охраны окружающей среды и социально-экономического развития в условиях новой климатической повестки. Отмечу, что, когда проходила подготовка к Форуму, некоторые эксперты и сенаторы сомневались, стоит ли проводить эту секцию. Однако было решено, что данная тема довольно актуальная, несмотря на те острые процессы, что сейчас происходят в мире, ибо сейчас стоит вопрос войны и мира. Организаторы пришли к выводу, что все же о климате говорить нужно. В особенности о том, как реализуются международные договоренности по климатической тематике.

Никита Рачиловский:

Третья секция была посвящена белорусско-российскому взаимодействию в сфере агропромышленного комплекса как важнейшего условия обеспечения продовольственной безопасности Союзного государства. Участники мероприятия отметили, что обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса и укрепление продовольственной безопасности является одной из важнейших целей углубления экономической интеграции Союзного государства Беларуси и России. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый отметил на секции следующее.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению:

Мы говорим о том, как, имея совместный ресурс, его эффективно использовать. У нас развиты птицеводство, свиноводство, молочное производство, созданы селекционные центры, наши страны обеспечены исходным материалом. Наука наработала серьезные подходы, сейчас их нужно материализовать. Уже было дано поручение глав государств, Александра Лукашенко и Владимира Путина, чтобы приступить к этой работе. Мы обсуждаем, как стать на общие рынки, но необходимо рассматривать не только Союзное государство. Мы должны подходить с позиции как минимум рынка Евразийского экономического союза и выходить на рынки СНГ. Белорусская национальная биотехнологическая корпорация с этого года производит аминокислоты, делает суперкомбикорма, в том числе для рыб особо ценных пород. В России начали производство красной рыбы, им нужны корма, а мы готовы предложить свой продукт. И эту цепочку не надо прерывать, а, наоборот, развивать и дополнять. Это принесет нам рабочие места, импортозамещение, поступления в бюджет и валютную выручку. Нужно сконцентрировать наши силы, выработать единое направление в работе. Для этого нами подписаны соответствующие соглашения. Сегодня идти не надо, надо бежать. Да, это тяжело. Но, с другой стороны, открылись рынки, открылись возможности – реализуй, производи, продавай, зарабатывай, создавай рабочие места. Укрепляй свой экономический потенциал и государства.

Никита Рачиловский:

На секции были приняты рекомендации, касающиеся обеспечения продовольственной безопасности и сбалансированности внутреннего рынка, реализации единой аграрной политики и создания благоприятной конкурентной среды в агропромышленном комплексе Союзного государства. Темой четвертой секции стало единое научно-технологическое пространство России и Беларуси как фактор обеспечения глобальной конкурентоспособности и безопасности Союзного государства. Среди вопросов в повестке – совершенствование нормативной правовой базы формирования научно-технологического пространства Союзного государства. А также развитие сотрудничества российских и белорусских университетов в научно-технической и инновационной сферах и подготовка нормативной правовой базы в сфере интеллектуальной собственности. Работа пятой секции была посвящена интеграции системы высшего образования России и Беларуси в контексте регионального аспекта. Участники обсудили широкий спектр вопросов, в частности, историческая память в системе гражданского и патриотического воспитания современной молодежи Беларуси и России. Сенатор Олег Дьяченко отметил следующее.

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Большинство регионов Беларуси и России участвуют в совместных образовательных и научных проектах, действует 1821 договор, заключенный в рамках международного сотрудничества, продолжается работа по развитию и совершенствованию системы образовательных услуг, предлагаемых учреждениями образования Республики Беларусь, растет число совместных программ, расширяется применение дистанционной формы образования, активизируется использование последних достижений в сфере IT-технологий. В настоящее время ведется подготовка дорожной карты в области фундаментальных исследований. Наши страны обладают значительным образовательным потенциалом, который позволяет занимать ведущие позиции в мире по многим направлениям в сфере образования.

Никита Рачиловский:

Работа шестой секции была посвящена эффективному импортозамещению в Союзном государстве. Участниками было отмечено, что стержневой основой согласованной политики в ведущих отраслях должны стать формирование общих приоритетов развития и создание совместных акционерных обществ и иных компаний. Участники отметили, что базовым условием для успешной реализации совместных проектов в различных сферах экономики и последовательного наращивания промышленной кооперации являются гармонизация и унификация национальных законодательств наших стран. Однако работа первого дня Форума не была ограничена лишь тематическими секциями. Под руководством спикера верхней палаты парламента, Натальи Кочановой, состоялось очередное заседание сессии Совета Республики. Наталья Кочанова, выступая перед участниками заседания, затронула ряд актуальных тем: международная обстановка, патриотическое воспитание, сохранение исторической правды, расширение двусторонних связей между Беларусью и Россией, роль общественных объединений и молодежная политика.

Никита Рачиловский:

Говоря о молодежной политике, необходимо также упомянуть, что в рамках Форума регионов состоялось Совместное заседание Президиума Молодежного совета при Национальном собрании и Совета Палаты молодых законодателей при Совете Федерации. Темой встречи стали вопросы межрегионального сотрудничества и консолидации в условиях глобальных вызовов. В ходе совместного заседания молодые парламентарии обсудили вопросы молодежной общественной дипломатии, молодежной политики, укрепления единого образовательного пространства, перспективные направления развития межрегионального сотрудничества наших стран. Согласитесь, если мы сегодня не будем создавать прочный фундамент молодежного сотрудничества, невозможно будет представить себе полноценные и крепкие отношения в будущем между нашими странами через 10-15 лет. Итоговым мероприятием Форума регионов стало пленарное заседание под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Выступая на пленарном заседании, Наталья Кочанова отметила следующее.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики национального собрания Республики Беларусь:

Нам, белорусам и россиянам, особенно важно не потерять друг друга, не оставить даже ничтожного шанса злопыхателям разорвать исторические, нравственно-духовные и культурные корни, которые нас связывают. Как никогда необходимо ценить и беречь те добрые дружеские отношения, которые есть между нашими лидерами, нашими народами и странами. В этом году мы отметили 30-летие установления дипломатических отношений между Беларусью и Россией. Нам судьбой предначертано быть вместе, и сам ход истории подталкивает нас к дальнейшему сплочению. Не только благодаря собственным стремлениям, но и вопреки внешнему давлению мы становимся еще ближе и роднее друг другу.

Никита Рачиловский:

В торжественной обстановке во время пленарного заседания спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила орден Дружбы народов Наталье Кочановой за большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами. Наталья Кочанова поблагодарила президента России, Владимира Путина, за столь высокую награду и подчеркнула, что эта награда – не ее личная заслуга, а результат работы всех ее коллег, членов Совета Республики. И что мы вместе делаем все для того, чтобы наши народы были ближе друг к другу, чтобы наши страны дружили, чтобы эта дружба была на века.

Никита Рачиловский:

Уже через пару дней после Форума регионов Беларусь ярко и громко встретила свой самый главный праздник – День Независимости. Спикер Совета Республики приняла участие в торжественном мероприятии в мемориальном комплексе «Курган Славы». Сильная речь президента, как и всегда, никого не оставила равнодушным. Вспомнить и отдать дань памяти героям и освободителям в местах воинской славы и доблести для белорусов поистине сакральное событие. Особенно символично, что на Кургане Славы присутствовало много молодежи, а среди них и участники белорусско-российского патриотического проекта «Поезд Памяти», для которых Курган Славы стал конечной точкой в их маршруте. Участниками проекта «Поезд Памяти» стали 200 школьников из Беларуси и России. Начиная с 22 июня, на протяжении двух недель они посетили по семь городов Беларуси и России, а также множество мемориалов, памятных мест и еще больше узнали об историческом и военном наследии современных городов. С участниками проекта пообщался Александр Лукашенко. Ребята искренне благодарили президента за поддержку подобных проектов и в целом за развитие молодежной политики в стране. Российские школьники поделились впечатлениями о Беларуси, ведь некоторые здесь впервые.