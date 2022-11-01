Савиных о сотрудничестве Беларуси и ОАЭ: есть много проектов, где мы хорошо дополняем друг друга

Новости Беларуси. Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты нацелены на новые достижения в сотрудничестве. Тон развитию двустороннего взаимодействия сегодня задают личные контакты глав государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эмираты – один из наших главных партнеров в арабском регионе. Межгосударственные связи укрепляет в том числе межпарламентское сотрудничество. В самое ближайшее время ожидается подписание сразу нескольких новых договоров, которые документально заверят взаимный интерес. О развитии политического диалога на благо народов обоих государств 1 ноября говорили в нашем парламенте с послом ОАЭ в Минске и пришли к выводу: нужно выходить на новые совместные достижения в торговой и инвестиционной деятельности, а также в гуманитарной сфере и туризме.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Есть много проектов, где мы хорошо дополняем друг друга. Наших партнеров интересуют наши достижения и в сфере сельского хозяйства, и агронауки, и машиностроения. Нас в свою очередь интересуют финансовые инструменты, которые могут предложить эти страны. В основном мы базируемся на принципах общепринятого международного права. Мы с уважением относимся к суверенитету и территориальной целостности наших государств. Это отличная основа, чтобы формировать конструктивное и поступательное взаимодействие.