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Санслужбы проверяют столовые учебных заведений Минской области: за нарушение безопасности питания полагается серьезный штраф

27 сентября 2016 15:53
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Новости Беларуси. Санитарные службы проверяют пункты питания в учебных заведениях Минщины. В поле зрения специалистов – качество продуктов, из которых готовятся блюда для детей, а также состояние кухонного оборудования.

Детальную проверку пройдут столовые почти всех школ, детских садов и профучилищ области.

Контроль за безопасностью питания соответствует всем международным нормам, за нарушения которых предусмотрена серьезная административная ответственность, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

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