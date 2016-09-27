Санслужбы проверяют столовые учебных заведений Минской области: за нарушение безопасности питания полагается серьезный штраф

Новости Беларуси. Санитарные службы проверяют пункты питания в учебных заведениях Минщины. В поле зрения специалистов – качество продуктов, из которых готовятся блюда для детей, а также состояние кухонного оборудования.

Детальную проверку пройдут столовые почти всех школ, детских садов и профучилищ области.

Контроль за безопасностью питания соответствует всем международным нормам, за нарушения которых предусмотрена серьезная административная ответственность, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.