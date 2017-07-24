Надписи на трех языках в память о жертвах «Холокоста»: в Руденске открыли уникальный памятник

Новости Беларуси. Памятник жертвам «Холокоста» открыли 24 июля в Руденске. На этом месте в 1941 году были зверски замучены и расстреляны 190 евреев. Нацистской расправе подверглись местные жители – старики, женщины и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На лаконичном памятном знаке надписи на белорусском, английском и иврите.

Все эти языки звучали и сегодня, говорили собравшиеся о важности увековечивания памяти. На траурной церемонии собрались представители Союза еврейских общин в Беларуси, дипломаты, и местные жители – свидетели трагических событий.

Михаил Войтенко, ветеран Великой Отечественной войны: Мы во время войны, эти 300 млн, сплотились вместе в единый кулак, почему и победили. Все народы восстали, пошли на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Я на фронте был, вместе и еврей стояли в траншее, и киргиз, и украинец, и белорус. Все мы братья, друзья. Все одинаково, каждый помогал друг другу.

Алон Шогам, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Республике Беларусь:

Делаются большие усилия, чтобы напоминать молодому поколению, обучать его, находиться в тех местах, где находятся эти памятники, и объяснять, что они обозначают, почему там находится памятник, что случилось. Я думаю, что когда государство этим занимается, как оно здесь на самом деле занимается, у молодого поколения всегда будет это знание, оно передаст его дальше, и тогда, как мы надеемся, «Холокост» не сможет повториться.

В Беларуси холокост унес жизни 800 тысяч человек. Не предавать забвению места массового истребления евреев на белорусской земле сегодня помогает и специальный международный фонд. Его основала в начале 90-х английская семья. С тех пор каждое лето супруги приезжают в Беларусь. Этот памятник стал уже 99-м, открытым совместными усилиями.

К подножию памятника 24 июля по еврейской традиции вместе с цветами клали камни как символ вечности. А в воздух вознеслась поминальная молитва «кадиш».