Санитарная авиация появится в Беларуси

Время – слишком ценный и важный, порой незаменимый ресурс. Особенно когда это касается жизни человека. Сколько людей можно было спасти в годы Первой мировой войны, но к которым помощь просто не успела, не смогла добраться или же не довезла… Решение нашлось в создании санитарной авиации. Проектировались специальные разновидности самолётов и вертолётов, формировались бригады врачей.

Задачи были понятными, но вместе с тем нелёгкими: требовалось оказать экстренную помощь в условиях плохой транспортной доступности или как можно быстрее доставить пациента в медицинское учреждение.

В Минске отряд санитарной авиации начал работу в 1935 году. Дружина состояла всего из двух аэропланов, которые могли перевозить не больше одного пассажира. Но благодаря существованию отряда, несколько тысяч человек не остались без помощи в беде.

А сколько раненых во время Второй мировой войны обязаны спасением тесным неудобным люлькам под крыльями бипланов! Выбирать не приходилось, а каждая секунда была на счету.

В мирное время санавиация использовалась и для борьбы с эпидемическими инфекциями. В зоны вспышек, рискуя жизнью, вылетали лучшие специалисты.

Что касается последних десятилетий, медицинские полеты внутри Беларуси почти не выполнялись.

Однако ускоренный ритм жизни, забота о здоровье каждого человека, диктует необходимость «крылатой» помощи. К примеру, из любой точки минской кольцевой автомобильной дороги до больницы – 7 минут лёта. Экономия времени в разы.

С возрождением санитарной авиации историй об оправданной надежде и спасении пациентов станет больше.