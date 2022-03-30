«Санаторий у нас загружен на сто процентов». В Минской области растёт спрос на санаторно-курортное лечение

Новости Беларуси. В Минской области растет спрос на санаторно-курортное лечение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Большой популярностью пользуются программы восстановления после COVID-19.

При этом возросла доля туристов, которые приезжают на выходные. Около 10 % выбирают спа-отдых. О совершенствовании сферы говорили на заседании Межведомственного совета по туризму. Сейчас здравницы области загружены на 80 %. В них функционируют 10 спа-центров и около 20 полноценных отделений спа-услуг. Все процедуры адаптируют под особенности белорусских минеральных источников.

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Потенциал именно Республики Беларусь очень большой. У нас на территории здравниц используется более 90 скважин с минеральной водой. Если в западных странах спа-услуги предоставляются именно с использованием обычной пресной воды, то сегодня в наших санаториях успешно развиваются методики с использованием именно минеральной лечебной воды и лечебно-столовых вод.

Светлана Коляго, исполняющий обязанности начальника Минского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

На сегодня спа-индустрия развивается, она не стоит на месте. Это делается постоянно. Приобретается новое оборудование, вводятся новые методы обслуживания, новые процедуры.

Вероника Микулич, специалист отдела санатория:

Путевки со спа-программами, то есть различные путевки с wellness-программами, рассчитанные на похудение, очищение организма. На данный момент санаторий у нас загружен на сто процентов. В принципе, весенний сезон и летний сезон мы планируем также загрузиться в полном объеме.