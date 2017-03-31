Самый сложный вид полетного задания: как тушат лесные пожары

Новости Беларуси. Тем временем сотрудники МЧС готовы справиться с сезонными возгораниями сухой травы и лесов. При необходимости к ликвидации возгораний присоединяют авиацию. Специальные учения провели спасатели в Смолевичском районе.

Экипажи на вертолетах Ми-8 и Ми-26 отработали слаженность действий во время чрезвычайной ситуации.

Среди основных пунктов подготовки не только точность при сброса воды на участки условного возгорания, но и совершенствование навыков пилотирования.