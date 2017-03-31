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Самый сложный вид полетного задания: как тушат лесные пожары

31 марта 2017 14:55
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Новости Беларуси. Тем временем сотрудники МЧС готовы справиться с сезонными возгораниями сухой травы и лесов. При необходимости к ликвидации возгораний присоединяют авиацию. Специальные учения провели спасатели в Смолевичском районе.

Экипажи на вертолетах Ми-8 и Ми-26 отработали слаженность действий во время чрезвычайной ситуации.

Среди основных пунктов подготовки не только точность при сброса воды на участки условного возгорания, но и совершенствование навыков пилотирования.

Самый сложный вид полетного задания: как тушат лесные пожары-1

Сергей Галожин, заместитель начальника аэромобильного отряда по летной подготовке Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Тушение лесных пожаров авиационной техникой считается самым сложным видом полетного задания. Это сопряжно с опасностью. Во-первых, очень близко работаем у земли. Во-вторых, с грузом на внешней подвеске.

В-третьих, сильная задымленность атмосферы, соответственно, ухудшение видимости. 

Как правило, работаем несколькими вертолетами, это затрудняет видимость друг друга, работаем всегда в плотном строю. Чтобы не было никаких инцидентов – тренируемся.

Такие тренировки спасатели проводят ежегодно накануне «горячего сезона». Основная задача – добиться слаженности экипажей в воздухе и расчетов, которые тушат лесные пожары на земле, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Подробнее об учениях здесь.

# общество # МЧС Беларуси # Фотофакт # Сергей Галожин

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