Самый нежный праздник. В Беларуси 14 октября отмечают День матери

Новости Беларуси. Уже четверть века как наша страна отмечает один из самых нежных и трогательных праздников. Именно эта дата – 14 октября – в 1996 году указом Президента была определена как День матери и теперь ежегодно наполняется подарками, цветами и словами благодарности самым близким людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в стране более 114 тысяч многодетных семей, 80 % из них воспитывают не менее троих детей. И каждый год таковых становится все больше. Государство всячески оказывает поддержку семьям, создает необходимые условия для женщин, в том числе для их реализации в социальной и профессиональной сферах. Значительный вклад в решение квартирного вопроса вносит масштабная программа «Семейный капитал», которой уже воспользовались более 40 тысяч семей. И это далеко не все меры поддержки.