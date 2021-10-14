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Самый нежный праздник. В Беларуси 14 октября отмечают День матери

14 октября 2021 06:20
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Новости Беларуси. Уже четверть века как наша страна отмечает один из самых нежных и трогательных праздников. Именно эта дата – 14 октября – в 1996 году указом Президента была определена как День матери и теперь ежегодно наполняется подарками, цветами и словами благодарности самым близким людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Самый нежный праздник. В Беларуси 14 октября отмечают День матери-1

Сегодня в стране более 114 тысяч многодетных семей, 80 % из них воспитывают не менее троих детей. И каждый год таковых становится все больше. Государство всячески оказывает поддержку семьям, создает необходимые условия для женщин, в том числе для их реализации в социальной и профессиональной сферах. Значительный вклад в решение квартирного вопроса вносит масштабная программа «Семейный капитал», которой уже воспользовались более 40 тысяч семей. И это далеко не все меры поддержки.  

Самый нежный праздник. В Беларуси 14 октября отмечают День матери-4

Безусловно, 14 октября ни одна из женщин не останется без внимания. Особое поздравление и награда тем, кто воспитывает как минимум пятерых детей. В 2021 году ордена Матери удостоены более 190 жительниц страны. Каждая из них совершает свой ежедневный подвиг с огромной любовью, терпением и нежностью.  

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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