В Национальном аэропорту «Минск» начали обрабатывать самолёты против обледенения

Новости Беларуси. В Национальном аэропорту «Минск» начали обрабатывать самолеты против обледенения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта процедура называется деайсинг.

Лайнеры перед взлетом обрабатывают специальными составами, чтобы не появлялось наледи и не нарушались конструкция и форма самолета. В противном случае может ухудшаться аэродинамика.