В Национальном аэропорту «Минск» начали обрабатывать самолёты против обледенения

Новости Беларуси. В Национальном аэропорту «Минск» начали обрабатывать самолеты против обледенения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта процедура называется деайсинг.
Новости Беларуси. В Национальном аэропорту «Минск» начали обрабатывать самолеты против обледенения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта процедура называется деайсинг.
Лайнеры перед взлетом обрабатывают специальными составами, чтобы не появлялось наледи и не нарушались конструкция и форма самолета. В противном случае может ухудшаться аэродинамика.
В столичном аэропорту для процедуры деайсинга применяют специальные машины. В среднем такая процедура занимает 15 минут. Качество этой работы считается ключевым фактором, который обеспечивает безопасность полетов зимой.