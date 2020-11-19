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В Национальном аэропорту «Минск» начали обрабатывать самолёты против обледенения

19 ноября 2020 06:40
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Новости Беларуси. В Национальном аэропорту «Минск» начали обрабатывать самолеты против обледенения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта процедура называется деайсинг.

В Национальном аэропорту «Минск» начали обрабатывать самолёты против обледенения-1

Лайнеры перед взлетом обрабатывают специальными составами, чтобы не появлялось наледи и не нарушались конструкция и форма самолета. В противном случае может ухудшаться аэродинамика.

В Национальном аэропорту «Минск» начали обрабатывать самолёты против обледенения-4

В столичном аэропорту для процедуры деайсинга применяют специальные машины. В среднем такая процедура занимает 15 минут. Качество этой работы считается ключевым фактором, который обеспечивает безопасность полетов зимой.

# Самолет # общество # Фотофакт

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