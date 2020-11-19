Сильный ветер и гололёд. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Сегодня, 19 ноября, в Беларуси сохраняется оранжевый уровень опасности, вынесено штормовое предупреждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О каких правилах безопасности нужно помнить водителям во время гололёда?
Новости Беларуси. Сегодня, 19 ноября, в Беларуси сохраняется оранжевый уровень опасности, вынесено штормовое предупреждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О каких правилах безопасности нужно помнить водителям во время гололёда?
Значительное усиление ветра с порывами до 15-20 м/с ожидается практически по всей территории страны.