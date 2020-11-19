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Сильный ветер и гололёд. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

19 ноября 2020 06:27
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Новости Беларуси. Сегодня, 19 ноября, в Беларуси сохраняется оранжевый уровень опасности, вынесено штормовое предупреждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О каких правилах безопасности нужно помнить водителям во время гололёда?

Сильный ветер и гололёд. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности-1

Значительное усиление ветра с порывами до 15-20 м/с ожидается практически по всей территории страны.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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О каких правилах безопасности нужно помнить водителям во время гололёда?
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