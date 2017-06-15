Самый древний экспонат – из XVI века: житель Лиды коллекционирует старинные кирпичи из разных стран

Новости Беларуси. Необычным хобби увлекся житель Лиды. Он коллекционирует старинные кирпичи из Беларуси, Украины, Англии, Швеции и других стран. На каждом артефакте – клеймо мастера, отпечатки пальцев или названия фабрики-производителя. Самый древний экспонат родом из XVI века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алексей Чистяков, коллекционер:

Эти исторические кирпичи можно найти буквально под ногами. В коллекции Алексея Чистякова 550 артефактов. Мужчина шутит: размер такого собрания он привык измерять в массе – уже около трех тысяч килограммов уникальных кирпичей.

У каждого своя визитная карточка – клеймо. В нем зашифрована настоящая биометрия: данные о заводе, год выпуска, географическая принадлежность.

Алексей Чистяков, коллекционер:

В руке у меня сейчас, вы видите, кирпич с клеймом «БЛК 1900». БЛК переводится как Брест-Литовская крепость. Данный кирпич мог использоваться при строительстве Брестской крепости, а также гражданских сооружений города и района. И таких историй – на каждой полке. Причем и национальных, и зарубежных. Есть кирпичи, сформованные на заводах Лиды, Бобруйска, Минска. Представлены и образцы российского и даже английского зодчества. Например, с надписью «Лондон». Встречаются интересные отпечатки пальцев людей – это называется пальчатка, или лап животных – случайные или специальные.

Алексей Чистяков, коллекционер:

Некоторые, чтобы досадить нерадивому хозяину, делали волчью лапу, клеймо как бы ставили, чтобы в этом доме по-волчьи важились, не было в семье покоя. Кстати, благодаря такому хобби удается восполнить пробелы в истории. Например, Алексей Чистяков установил, что кирпичный завод Брест-Литовской крепости на год старше, чем считалось.

А все началось у стен средневекового Лидского замка. Это любимое место прогулки Алексея. Строители рядом чистили озеро, и среди груды мусора лежал старинный кирпич с буквой «К». Эта самая буква и подогрела интерес Алексея. Начал копаться в архивах. Дело случая с годами стало хобби. Энтузиаст активно путешествует по Беларуси, общается с историками и коллекционерами из других стран и собирает живую историю под ногами.

Анна Некрашевич, научный сотрудник Лидского государственного историко-художественного музея:

Выставка интересна не только нашим горожанам, но и гостям города. И даже, вы знаете, многих интересует вопрос, можно ли приобрести данный экспонат себе на память.

Адам Краевский, турист (Польша):

Мы тут увидели, здесь есть много ваших обозначений на кирпиче. А в Польше такого не видел. Это действительно история: Беларусь, Польша, Россия, даже английский кирпич тут есть. Это нам нравится.