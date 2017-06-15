Чтобы все притекающие к иконе получали радость и утешение: в храме Александра Невского прошла праздничная литургия

Новости Беларуси. В храме Александра Невского – праздничная литургия в честь чудотворной иконы Божией Матери Марьиногорской. По традиции, ее чествуют ежегодно в девятый четверг после Пасхи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Праздничные мероприятия начались с крестного хода, а затем переместились в храм. Там епископы Белорусской православной церкви провели торжественную литургию.

Икона Божией Матери Марьиногорской – как считают верующие – действительно обладает силой.

Она помогает каждому, кто искренне обращается к ней с просьбами. Интересна и история иконы. Его написали в XIX веке, а в советское время потеряли. К верующим – не менее чудесным образом – образ вернулся 16 лет назад.