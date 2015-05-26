Самых талантливых школьников Минска наградили 26 мая в концертном зале «Верхний город»

Новости Беларуси. Топ-100 юных дарований столицы. 26 мая окончательно определился вип-список самых талантливых школьников Минска. В концертном зале «Верхний город» лучших учеников наградили специальными дипломами и премиями Мингорисполкома.

Среди избранных – победители профильных олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов и творческих соревнований.

В 2015 году благодарность от Мингорисполкома принимали также родители, воспитавшие лучших учеников столичных школ и гимназий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елизавета Манжулина, учащаяся ГУО «Гимназия № 41 г. Минска имени Серебряного В. Х.»:

Важно поощрять талантливую молодежь. И, как мне кажется, в нашей стране очень много внимания, в принципе, уделяется олимпиадному движению.

Герман Войтович, учащийся ГУО «Гимназия № 5 г. Минска»:

Это дает большой стимул для того, чтобы продолжать свою работу, делать ее лучше, усовершенствовать что-то. И, безусловно, я рад, что мои родители гордятся мною, мне очень приятно это.