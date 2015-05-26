Вход в лес закрыт. Из-за отсутствия дождей в нескольких районах Могилевской области введен четвертый уровень пожароопасности. Осадков на этих территориях не было больше двух и даже трех недель. И, если верить прогнозам синоптиков, дождей не предвидится и в ближайшее время.

Защитная полоса возле дома семьи Прокопенко из Костюкович появилась неделю назад. Аккурат после пожара, который неожиданно вспыхнул неподалеку. Пламя подобралось от поля прямо к лесу. До дома, где живут Николай и Лидия, оставалось не более сотни метров, сообщили в программе Новости «24часа» на СТВ.

Николай Прокопенко:

Конечно, следим. Мы живем у леса, и самые уязвимые мы, если что коснется.

Такие же защитные полосы в лесах Костюковичского района, одного из четырех, где введен четвертый уровень пожароопасности, можно встретить повсеместно. И это лишь одна из мер по предупреждению лесных пожаров.

Леонид Береснев, начальник пожарно-химической станции Костюковичского лесхоза:

Работа с населением, недопускание людей в лес, весь световой день патрулируем пожароопасные участки. Дежурим с 9 до 24 часов. Эти профилактические действия затратные, но если где-то когда-то возникнет пожар, это обойдется гораздо больше.

Чтобы обезопасить людей и природу, в районе ввели ограничение на посещение леса. На территории Костюковичского района почти 100 тысяч гектаров лесных массивов.

На всех вышках установлено видеонаблюдение. Чуть покажется дымок, лесники это сразу увидят и примут экстренные меры. А вот заметить нарушителя на такой огромной территории сложно.

Артем Романенко, главный лесничий Костюковичского лесхоза:

Ведение лесохозяйственной деятельности не запрещается, но в леса ходить нельзя, за что предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 12 базовых величин.

Если отстроить сгоревшие во время лесных пожаров дома можно всего за несколько месяцев, то на восстановление пострадавших от огня лесов могут потребоваться десятки, а то и сотни лет.

Только за 2014 год ущерб, нанесенный лесными пожарами, составил свыше 800 миллионов рублей.

Практически такая же сумма была потрачена на тушение и ликвидацию их последствий.