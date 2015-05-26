В Гомеле при расчете стоимости приватизации жилья специалисты ошиблись на 100 млн рублей

Новости Беларуси. В Гомельской области при расчете стоимости приватизации жилья могут запросто ошибиться на 100 миллионов. Прецедент зарегистрирован в самом областном центре. Мониторинг показал, что подобные завышения уже не вписываются в определение «единичный случай». Каждое третье обращение, поступившее в региональный Комитет госконтроля, с начала года так или иначе связано с приватизацией жилья.

Многоэтажка в одном из спальных районов Гомеля только на первый взгляд ничем непримечательна. На самом деле она претендует на звание самого дорогостоящего жилья в городе. Стоимость приватизации трехкомнатной квартиры здесь уже доходит практически до миллиарда рублей.

Квартира в новостройке стоит столько же. Но 16-летний дом с непролазными зарослями во дворе и затопленным фекалиями подвалом не сдает элитные позиции.

Местный житель:

Если не заплатим, то будем платить за аренду, плюс как квартиранты. Просто необходимо заплатить.

Жильцы дома № 62А по улице Мазурова уже опустили руки. За три года хождения по кабинетам они поняли, что выход у них один – заплатить столько, сколько сказано.

Любовь Терешкова, житель дома № 62А по улице Мазурова (Гомель):

За что у нас берут такие деньги? Писали и ходили, но нам нигде никакого ответа не давали.

Надежда Хоменкова, житель дома № 62А по улице Мазурова (Гомель):

Мы написали в Минск большущее письмо, в три инстанции отправляли. Они оттуда спустили все на Гомель.

Евдокия Павлова, житель дома № 62А по улице Мазурова (Гомель):

В такую дороготу влезла. Я бы построила новую и дешевле.

Гомельчан с улицы Советской 133Б суммы приватизации, озвученные в местном ЖРЭТе, поначалу тоже ввергли в шоковое состояние.

Галина Осадчая, житель дома № 133Б по улице Советская (Гомель):

«Может, они ошиблись с нулями?» – первоначальная реакция была. 210 миллионов.

Расчеты коммунальников по коллективной просьбе проверили специалисты Госконтроля. Оказалось, в сумму приватизации незаконно включили стоимость соседней теплотрассы и элеватора. В результате перерасчета цифры к оплате сократилась вдвое: почти на 120 миллионов рублей для каждой из четырех квартир.

Галина Осадчая, житель дома № 133Б по улице Советская (Гомель):

Нам документы не предоставили по расчету. Мы до сих пор не знаем, откуда эти цифры.

Ответ на этот вопрос нашли сотрудники Комитета государственного контроля. Во время проверки выяснилось: ответственные за расчет сумм приватизации специалисты допускают ошибки – от элементарных арифметических до связанных с незнанием нормативной базы или ее неправильным применением.

Дмитрий Галко, заместитель начальника отдела Комитета государственного контроля Гомельской области:

На сегодняшний день, проанализировав всю ситуацию, это все исключительно ошибки. В истекшем периоде 2015 года из 82 обращений по жилищным вопросам треть были обращения о несогласии с расчетом стоимости приватизации. Также Комитетом госконтроля Гомельской области предложено Гомельскому облисполкому провести разъяснительную работу.

Интересно, что в 100% изученных случаев чиновники ошибались не в пользу граждан. Хотя прямую их выгоду от завышений стоимости приватизации усмотреть сложно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.