Республиканский слет-конкурс юных инспекторов из Беларуси, России и Казахстана стартовал в Минске

Новости Беларуси. Безопасность дорожного движения глазами детей. Минск принимает участников 43-го Республиканского слета-конкурса юных инспекторов из Беларуси, России и Казахстана.

Более 200 детей из разных уголков собрались в столице не только ради соревнований. Здесь они могут поделиться опытом и найти новых друзей.

На протяжении четырех дней юные инспекторы покажут знания правил дорожного движения, приемы первой помощи и виртуозное владение велосипедом.

Эти ребята на «отлично» разбираются в тонкостях сложных отношений пешеходов и водителей. К слову, Минск на конкурсе представляют ученики школы № 53, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виола Лобань, ученица ГУО «Средняя школа № 53»:

Мы очень надеемся, что победим, мы приложим максимум усилий для победы.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Ребятам предстоит участвовать в агитационно-художественном представлении, также представить на суд жюри газету.