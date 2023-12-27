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Гигантскую фигуру зубра из машин выстроили в Гродно

27 декабря 2023 11:33
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Необычным способом гродненские автолюбители поздравили всю страну с наступающим Новым годом. Они выстроили из машин гигантскую светящуюся фигуру зубра, который по праву считается символом Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гигантскую фигуру зубра из машин выстроили в Гродно-1

Рисунок сначала начертили на площадке с помощью GPS-технологий. Затем выстроили по линиям более 160 автомобилей – именно столько владельцев откликнулись на призыв к народному флешмобу. Финальным аккордом живой автооткрытки стал праздничный салют.

# Новый год # общество # Новости Гродно и Гродненской области

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