Каким должен быть будущий депутат? Спросили у белорусов

Выдвижение кандидатов в депутаты продолжается в Беларуси. Пункты сбора подписей в поддержку претендентов организованы по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выдвижение кандидатов в депутаты продолжается в Беларуси. Пункты сбора подписей в поддержку претендентов организованы по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для участия в этом процессе потребуется только паспорт. Еще один важный момент: поддержать кандидата могут лишь жители избирательного округа, от которого он выдвигается. Минчане активно интересуются претендентами и их программой. На все вопросы готовы ответить волонтеры, которые дежурят на точках. К слову, к потенциальным народным избранникам у граждан весьма высокие требования.
Кандидат, за которого я бы проголосовала, должен быть инициативным, предприимчивым, честным и решать проблемы. То есть результат должен быть виден.
Кандидат должен представлять народ, должен быть честным, открытым, поддерживать мнение своего народа.
Даниил Ярмольчик, первый секретарь Центрального районного комитета БРСМ Минска:
Решил стать волонтером, поучаствовать в этой избирательной кампании, чтобы набраться опыта. Как-никак для меня это первый раз. Захотелось посмотреть на эту систему изнутри, учитывая новые дополнения и изменения в Конституцию.
Сбор подписей будет осуществляться до 15 января 2024-го. А уже 16-го начнется регистрация кандидатов. Единый день голосования, на котором будут избираться депутаты Палаты представителей и местных Советов, пройдет в Беларуси 25 февраля.