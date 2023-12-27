Каким должен быть будущий депутат? Спросили у белорусов

Выдвижение кандидатов в депутаты продолжается в Беларуси. Пункты сбора подписей в поддержку претендентов организованы по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для участия в этом процессе потребуется только паспорт. Еще один важный момент: поддержать кандидата могут лишь жители избирательного округа, от которого он выдвигается. Минчане активно интересуются претендентами и их программой. На все вопросы готовы ответить волонтеры, которые дежурят на точках. К слову, к потенциальным народным избранникам у граждан весьма высокие требования.

Кандидат, за которого я бы проголосовала, должен быть инициативным, предприимчивым, честным и решать проблемы. То есть результат должен быть виден.

Кандидат должен представлять народ, должен быть честным, открытым, поддерживать мнение своего народа.

Даниил Ярмольчик, первый секретарь Центрального районного комитета БРСМ Минска:

Решил стать волонтером, поучаствовать в этой избирательной кампании, чтобы набраться опыта. Как-никак для меня это первый раз. Захотелось посмотреть на эту систему изнутри, учитывая новые дополнения и изменения в Конституцию.