Самые большие и самые маленькие квартиры Минска

Общая площадь самой маленькой квартиры Минска составляет 10,16 кв.м, самой большой - 797,2 кв.

Двенадцатикомнатная квартира общей площадью 797,2 кв.м, приобретенная в трехэтажном доме в 3-м Парниковом переулке в августе 2001 года на сегодня является самой большой квартирой Минска из числа фигурирующих в базе данных реестра цен Национального кадастрового агентства. По данным НКА, покупатель этой квартиры в 2001 году заплатил около Br48 млн. Официальный курс доллара в 2001 году составлял от Br1200 в январе до Br1620 в декабре за $1. В этом же доме, по данным НКА, расположена вторая по величине квартира Минска - десятикомнатные апартаменты общей площадью 615,8 кв.м.

Самой маленькой квартирой белорусской столицы является однокомнатная квартира на первом этаже дома N42 по ул. Тимирязева общей площадью 10,16 кв.м. Квартира в кирпичном доме 1950 года постройки была продана в декабре 2003 года за Br919,9 тыс., а в августе 2006 года - перепродана за Br6 млн.

На первом этаже деревянного дома N47 1953 года постройки на ул. Тепличная в мае 2007 года за Br107 млн 250 тыс. была продана однокомнатная квартира площадью 12,26 кв.м. В это же время была совершена сделка по купле-продаже однокомнатной квартиры в доме N27 на ул. Затишье площадью 12,7 кв.м за Br64,5 млн.

Однокомнатная квартира на первом этаже четырехэтажного дома N24 на ул. Свердлова общей площадью 14,83 кв.м за последние 10 лет перепродавалась четыре раза. В апреле 1999 года она была приобретена за Br240 млн, в марте 2004 года (после деноминации белорусского рубля) - перепродана за Br15,06 млн, в сентябре 2006 года - перепродана еще раз за ту же цену. Последний договор купли-продажи этой квартиры был заключен в июне 2009 года на сумму в Br72 млн, сообщает «Интерфакс-Запад».