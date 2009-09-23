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Врач-гигиенист в ТД «Ждановичи» брала взятки товарами бытовой химии

23 сентября 2009 12:50
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Врач-гигиенист из Минска обвиняется в получении взяток от предпринимателей в виде товаров бытовой химии и туалетных принадлежностей.

Взятки женщина 1980 года рождения - врач-гигиенист Минского зонального центра гигиены и эпидемиологии - получала от двух предпринимателей, торгующих в ТД «Ждановичи». В первом случае ей передали товары и материальные ценности на сумму Br187 тыс., во втором - Br109 тыс.

Оплата предназначалась за то, что врач закрывала глаза на отсутствие у торговцев гигиенических удостоверений на реализуемую продукцию, нарушение санитарных норм и гигиенических нормативов. И, конечно же, она не составляла протоколы об административных правонарушениях и не привлекала предпринимателей к ответственности.

В отношении сотрудницы центра гигиены и эпидемиологии возбуждены уголовные дела по ч.1 и 2 ст. 430 УК Беларуси («Получение взятки»), сообщает БЕЛТА.

# общество

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