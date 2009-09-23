Власти пригорода Нью-Йорка недовольны стоящей в парке палаткой Муамара Каддафи

Власти Бэдфорда, пригорода Нью- Йорка, выразили недовольство тем, что в городском парке была установлена бедуинская палатка ливийского лидера Муамара Каддафи.

«Я обсуждал этот вопрос с представителями властей города, и городской строительный инспектор считает, что возведение палатки Каддафи будет нарушать нормы целевого использования земель города, а также земельного законодательства», - заявил прокурор Бэдфорда Джоэл Сачс. - Я дал распоряжение городскому строительному инспектору направиться на место и издать приказ о прекращении работ, который заставит этих людей прекратить возведение палатки».

Чиновник отметил, что в случае необходимости он готов обратиться в вышестоящий суд для того, чтобы прекратить установку палатки ливийского лидера. Земля, на которой устанавливается тент, принадлежит американскому миллиардеру Дональду Трампу.

Ливийский лидер, совершая зарубежные поездки, всегда останавливается в собственной бедуинской палатке, сообщает «Интерфакс-Запад».