В Иране запретили выставлять манекены без хиджаба

В Иране полиция нравов занялась внешним обликом манекенов.

Стражи исламской морали запретили владельцам магазинов использовать для демонстрации женской одежды манекены без головного платка (хиджаба). Кроме того, запрещается выставлять галстуки и галстуки-бабочки, а продавать женское белье могут только продавцы-женщины.

Такие меры являются частью кампании с «тлетворным влиянием Запада», начавшейся с приходом к власти в 2005 году президента Махмуда Ахмади Нежада. Одновременно власти пытаются насаждать исламские традиции в одежде. В прошлом такие кампании, как правило, проводились в разгар летнего сезона, хотя борьба в том числе с узкими брюками у женщин, продолжается и в зимний период.

Ранее власти Ирана ввели жесткие ограничения для модельеров и манекенщиц при проведении показов модной одежды. В частности, в прошлом сентябре в Иране была издана официальная инструкция, запрещающая по время модных показов использование подиумов, а также предписывающая моделям «как можно меньше использовать косметику и вести себя таким образом, чтобы ничто не отвлекало внимания зрителей непосредственно от одежды». «Одежда должна скрывать линии тела моделей, их волосы также должны быть скрыты от глаз зрителей. Запрещается ношение узкой и облегающей одежды - как не соответствующей культурным ценностям ислама и Ирана», - говорилось также в документе.

В инструкции отдельно оговаривается и музыкальный аккомпанемент для показов. Он также должен полностью отвечать ценностям исламской и иранской культуры. Звучащая музыка не должна провоцировать моделей на «недостойную походку или другие движения».

Сами по себе показы моды с участием моделей были разрешены в Иране всего три года назад. До этого одежда выставлялась на манекенах, а черный и другие темные цвета были в ней абсолютно доминирующими. С тех пор ограничения были несколько ослаблены, было разрешено носить более яркие цвета, однако женщины в Иране по-прежнему должны выходить на улицу только с покрытой головой, в одежде, полностью скрывающей их фигуру.

Ограничения касаются и мужчин. Прически в западном стиле, другие нарушения могут стать причиной карательных мер.

Правительственные чиновники и консервативно настроенные парламентарии, говорят о негативном влиянии на молодежь, которое оказывают на нее западные модные журналы и телевизионные передачи о моде, которые можно смотреть по спутниковым телеканалам. Министр культуры Ирана Саффар Харанди пообещал ранее принять строгие меры против распространения в стране рока и рэпа, которые, как он сказал, противоречат иранским ценностям, сообщает Newsru.com.