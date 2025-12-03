Самую высокую новогоднюю ёлку в Минской области установят в Солигорске

Более 60 новогодних елок установят коммунальные службы в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Самая высокая и пышная лесная красавица региона разместится в Солигорске. Ее высота – 23,5 метра. Это станет рекордом праздничного оформления в Минской области.

Уже идет монтаж каркаса новогоднего дерева и в Дзержинске. Высота красавицы – 15 метров. Традиционно елку установят на центральной площади. Будет затрачено полторы тысячи еловых лапок. Украсят зимнюю красавицу шарами и бантами, а также светодиодными гирляндами в виде снежинок и звезд. После 10 декабря специалисты приступят к подключению иллюминации.

Елена Климович, мастер участка благоустройства Дзержинского ЖКХ:

В Фаниполе в этом году установят две елки. Одна – старая, 9-метровая, она будет стоять на своем прежнем месте. И новая 14-метровая елочка будет стоять в новом месте – в новом парке. Там предусмотрели проектом место для установки елок и проведения культурно-массовых мероприятий.

Также в Дзержинске на центральной площади установят световые фигуры. Это будет Змея – символ уходящего года, и Огненная Лошадь – символ наступающего 2026-го.