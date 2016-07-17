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Самолёт ДБ-3 времён Второй мировой найден в Берёзовском районе

17 июля 2016 12:43
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Новости Беларуси. На Брестчине, в Березовском районе поисковики обнаружили фрагменты самолета ДБ-3. Чтобы поднять их на поверхность, поисковикам пришлось вырыть котлован в лесу, в болотистой местности. Во время раскопок из грунта достали авиапулемёт, часть парашюта, фрагменты двигателя и обшивки.

Владимир Касьянов, организатор поисковых работ:
Работы было много в течение целого светового дня. Потому что за истечением такого времени память поистерла точное место падения самолета.

К сожалению, личности членов экипажа пока не известны. Но поиски продолжаются. По номеру на двигателе поднятого на поверхность ДБ-3 ещё есть шанс установить имена героев. Их фамилии уже ищут в российских архивах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Вторая мировая война # Владимир Касьянов

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