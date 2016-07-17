Самолёт ДБ-3 времён Второй мировой найден в Берёзовском районе

Новости Беларуси. На Брестчине, в Березовском районе поисковики обнаружили фрагменты самолета ДБ-3. Чтобы поднять их на поверхность, поисковикам пришлось вырыть котлован в лесу, в болотистой местности. Во время раскопок из грунта достали авиапулемёт, часть парашюта, фрагменты двигателя и обшивки.

Владимир Касьянов, организатор поисковых работ:

Работы было много в течение целого светового дня. Потому что за истечением такого времени память поистерла точное место падения самолета.

К сожалению, личности членов экипажа пока не известны. Но поиски продолжаются. По номеру на двигателе поднятого на поверхность ДБ-3 ещё есть шанс установить имена героев. Их фамилии уже ищут в российских архивах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.