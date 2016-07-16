яНебоюсьСказать: просто ты не виновата

5 июля киевская активистка Анастасия Мельниченко опубликовала в Facebook монолог под хештегом #яНебоюсьСказати (#яНебоюсьСказать). Монолог о сексуальном домогательстве, насилии и объективизации женщины. О том, что говорить о таких вещах можно. И даже нужно. «Я хочу, чтобы сегодня говорили мы, женщины. Чтобы мы говорили о насилии, которое пережили большинство из нас. Я хочу, чтобы мы не оправдывались „я шла в спортивках среди дня, а меня все равно поймали“. Потому что нам не надо оправдываться. Мы не виноваты, виновен всегда насильник. Я не боюсь говорить. И я не чувствую себя виноватой», — написала она. В интернете как будто прорвало плотину замалчивания и «невынесения сора из избы». Уже через несколько дней количество записей #яНебоюсьСказать перевалило за несколько тысяч. Грустные и чудовищные истории, о которых часто не подозревали и самые близкие друзья жертв, буквально затопили сеть. Флешмоб очень быстро покинул пределы украинского сегмента, перекинувшись сразу на русский, а потом на белорусский и казахский. Есть свой хештег и для англоязычных пользователей: #IamNotAfraid.

Идея начать акцию (сама Анастасия предпочитает именно это слово) появилась у Мельниченко после одного из обсуждений, в котором жертву насилия... обвиняли в случившемся. Сама-виновата-спровоцировала. Думаю, каждый встречался с такой реакцией общества. Многие молчат о насилии потому, что боятся, что их осудят.



Известные личности тоже не остались в стороне. Своими историями поделились медийные персоны. Певицы Лолита, Анита Цой, Виктория Дайнеко, актриса Эвелина Блёданс, киевский фотограф Ксения Заец. Вот её история: «В 11 лет я была маленькой мечтательницей, которая любила сидеть на подоконнике в полной темноте и смотреть куда-то вдаль, слушая музыку. Напротив нашего дома стоял такой же дом, и я начала замечать мужчину лет 40, который смотрит на меня каждый вечер. А потом этот мужчина начал демонстрировать свои половые органы. Мне было 11, я не понимала опасности, но на подоконнике сидеть перестала. Мне стало по-настоящему страшно, когда я осталась одна дома и услышала телефонный звонок, сняла трубку, и какой-то голос сказал мне выйти на балкон. Я вышла на балкон и увидела, что под подъездом стоит этот мужчина с мобильником в руках и смотрит на меня… Этот человек начал выслеживать меня, начал по утрам ездить на том же автобусе, что и я, начал садиться рядом со мной и пытаться разговаривать». Впрочем, поддержали не все. И это вполне естественно для события, которое вызывает сильный общественный резонанс. Нашлось, например, много весельчаков, которые решили, что эта акция – отличный повод попробовать себя в юморе.





Или тех, кого смутил сам факт рассказа в социальной сети. Например, известная скандальными высказываниями блогер Лена Миро в резкой форме прокомментировала участников акции. Она обвинила их в выдумках для привлечении внимания.

Источник: блог Лены Миро. Скорее всего, какой-то процент #яНебоюсьСказать – действительно выдумка. Но какой? И как можно точно определить, что это было: чья-то фантазия или настоящий крик человека? Интернет давно уже стал глобальной площадкой, на которой можно рассказать всё, что угодно. Думаю, #яНебоюсьСказать могла произойти только в глобальной сети по одной простой причине: здесь не так страшно говорить.

Для того, чтобы написать заявление в милицию по поводу любого рода насилия (хотя это, казалось бы, самый очевидный шаг) нужны силы, мужество и некоторые знания. Например о том, что после изнасилования нельзя идти в душ. На теле потерпевшего должны остаться «частицы ДНК» насильника. Они – основное доказательство. Потом жертве нужно рассказывать о том, что произошло. Столько раз, сколько потребуется. Незнакомым людям.



В то время, когда тяжело признаться даже близким. Когда хватит одного «не стоило так одеваться», «ну а чего ты хотела», «бьёт – значит любит», чтобы надолго замкнуться в своём персональном аду молчания. Выговориться монитору проще: он не умеет смотреть косо. И не осуждает. Комментарий специалистов ИНГО «Кризисный центр для женщин» в Санкт-Петербурге Елены Болюбах и Анастасии Ходыревой:





Возможно, у кого-то возникнет вопрос «Почему же общество не поддерживает?». Ведь есть очень простая схема: тот, кто причинил вред и тот, кому его причинили. Первый – априори виноват. Но это логичная схема разбивается о веру в «идеальный мир», в котором плохое может случиться только с тем, кто это допустил сам (надела слишком короткую юбку, шла поздно вечером одна и так далее). В «правильном» мире не нужно искать и наказывать виновных. Ведь тот, с кем произошло несчастье, добровольно вышел за некие «рамки» и тем самым спровоцировал всё, что с ним произошло. Это работает и в обратную сторону: если за те самые рамки не выходить, то ничего страшного случиться не может.

Получается, что жертве, чтобы не подвергнуться насилию, нужно следовать довольно сложному кодексу правил: одеваться максимально неприметно, сохранять постоянную бдительность, очень придирчиво выбирать маршрут движения. И, на всякий случай, активно заниматься каким-нибудь видом борьбы. При этом желательно иметь возможность предсказывать будущее, ведь перечисленных предосторожностей может и не хватить.





Нужно сказать, что не все психологи поддержали эту акцию. Многие отнеслись к ней настороженно, в основном указывая на то, что публичный рассказ о травме может скорее навредить пострадавшему. Тем временем резонанс от #яНебоюсьСказать пошёл такой силы, что отреагировали даже государственные структуры. Правоохранители прокомментировали акцию в интервью для «Комсомольской правды в Беларуси»: «Каждая женщина, которая подает заявлению в милицию об изнасиловании, расписывается в том, что предупреждена об ответственности за заведомо ложный донос. И если она соврала, то в отношении нее будет возбуждено уголовное дело по ст. 400 УК «Заведомо ложный донос», санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы. Что же касается заявлений, которые женщины делают в Facebook в рамках акции #ЯнеБоюсьСказать, это просто информация, за которую они не будут отвечать перед законом. Но мужчины имеют полное право обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства и потребовать опровергнуть распространенную информацию».

Кстати, о мужчинах. Они подключились к #яНебоюсьСказать несколько позже. Кто-то удивился, кто-то бросил «Ой, да не выдумывайте». Кое-кто трагически признался, что терпеть не может чипсы и рад возможности об этом рассказать. Но для многих масштаб явления «насилие» стал настоящим откровением. В том же Facebook, Twitter, в интервью и разговорах со знакомыми появилась новая тема: «Как же так?»





Источник: Twitter Oxxxymiron (@norimyxxxo).



Источник: www.spletnik.ru

Появился даже ответный хештег: #ябоюсьчитать. Под ним пишут те, кто неожиданно для себя переоценил некоторые жизненные ситуации. И то, что раньше казалось нормальным поведением, при взгляде «с другой стороны» резко перестало быть таковым.





Кстати, бесполое слово «жертва» – совсем не случайность. В традиционном представлении насильник – всегда мужчина, жертва – всегда женщина. Конечно, где-то на краю сознания есть догадки о том, что это не всегда так. Какие-то рассказы о тюрьмах. Но говорить об этом, опять же, не принято. С помощью #яНебоюсьСказать некоторые мужчины решились рассказать о том, что тоже стали жертвами насилия. В многотысячных постах-реакциях на #яНебоюсьСказать – не только весь спектр эмоций, но и весьма полезные ссылки. Например, на потрясающий проект высокотехнологичного кольца со встроенной тревожной кнопкой Nimb. Его соосновательница и директор по коммуникациям, журналистка Екатерина Романовская, 16 лет назад чуть было не рассталась с жизнью из-за незнакомца с ножом.

Или отличная статья, в которой рассказывается о том, как легко и понятно объяснить своим детям что такое личное пространство. И в каких случаях нужно сразу говорить «Нет!» незнакомым (да и знакомым, в общем-то, тоже) людям.