Самолеты Ил-76 со спутниковым навигационным комплексом поступили на вооружение в Беларуси

Также усовершенствованный самолет получил системы раннего предупреждения столкновения с землей и самолетами.

Теперь в Ил-76 есть спутниковый навигационный комплекс, совмещенный с автопилотом.

Новости Беларуси. Модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76 принят на вооружение военно-воздушных сил и войск ПВО Беларуси. Основная часть изменений коснулась бортового оборудования.

Андрей Лукьянович, командир авиационной базы: Мы получили практически новый самолет после капитального ремонта. Вообще, очень удачная разработка конструкторского бюро «Ильюшино». С большим потенциалом и высокой надежностью.

Позволяет проводить глубокую модернизацию данного воздушного судна, обеспечивая высокие боевые возможности.

И что актуально в настоящее время, обеспечивая высокую безопасность полетов.

Усовершенствовали воздушное судно в Рязани.

Изменения сделали технику пилотирования самолета более легкой и повысили безопасность пилота, а также расширили географию полетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.